Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп
Треба дочекатися конкретних дій Трампа
Отож, все прогнозовано.
«Ознайомча зустріч», як казав Трамп, відбулась. Після чого нічого не відбулось. Ризикну припустити, що Путін розповідав Трампу щось про історичні карти і щось про ядерні угоди і небезпеку ядерної катастрофи. Потім зробив кілька пропозицій, які Трампу «безумовно треба обговорити» з Україною та Європою. Трампу було незручно виходити до журналістів ні з чим, тому він розповів щось про «прогрес» перемовин.
Звісно, шанс, бодай, на припинення режиму вогню ще лишається. Але цей шанс треба сприймати як шанс на диво, яке завжди може трапитися у карколомній світовій політиці. Поки в це мало віриться, але все виглядає саме так.
Тепер для повної ясності треба дочекатися конкретних дій Трампа. Якщо у найближчі години він заговорить про санкції, будемо вважати, що ознайомча зустріч із Путіним завершилася повним зануренням у російську натуру, якщо все-таки будуть спроби подальших дипломатичних зусиль, це означатиме, що Путін заради уникнення вторинних санкцій таки запропонував президенту США щось нове, і тоді нас чекають нові зустрічі у стилі Аляски.