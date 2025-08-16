Головна Думки вголос Сергій Таран
Сергій Таран Політолог

Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп

«Ознайомча зустріч», як казав Трамп, відбулась
фото: Reuters

Треба дочекатися конкретних дій Трампа

Отож, все прогнозовано.

«Ознайомча зустріч», як казав Трамп, відбулась. Після чого нічого не відбулось. Ризикну припустити, що Путін розповідав Трампу щось про історичні карти і щось про ядерні угоди і небезпеку ядерної катастрофи. Потім зробив кілька пропозицій, які Трампу «безумовно треба обговорити» з Україною та Європою. Трампу було незручно виходити до журналістів ні з чим, тому він розповів щось про «прогрес» перемовин.

Звісно, шанс, бодай, на припинення режиму вогню ще лишається. Але цей шанс треба сприймати як шанс на диво, яке завжди може трапитися у карколомній світовій політиці. Поки в це мало віриться, але все виглядає саме так.

Тепер для повної ясності треба дочекатися конкретних дій Трампа. Якщо у найближчі години він заговорить про санкції, будемо вважати, що ознайомча зустріч із Путіним завершилася повним зануренням у російську натуру, якщо все-таки будуть спроби подальших дипломатичних зусиль, це означатиме, що Путін заради уникнення вторинних санкцій таки запропонував президенту США щось нове, і тоді нас чекають нові зустрічі у стилі Аляски.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
