Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росія намагається зірвати підготовку України до зими – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагається зірвати підготовку України до зими – Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. 25 серпня 2025 року
фото: Офіс президента України

Зеленський: Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі

Україна розраховує на допомогу Норвегії, зокрема, у закупівлі газу, оскільки Російська Федерація завдає ударів по місцях видобутку природного газу в Україні та електрогенерації, чим зриває підготовку до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, інформує «Главком».

«Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими – завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу», – сказав він.

Зеленський зауважив, що торік щонайменше мільйон українських сімей мали тепло в оселях завдяки співпраці з Норвегією.

«Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, і дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії», – додав він. 

За словами Зеленського, Норвегія – один із лідерів підтримки України. Це підтримка нашого захисту у війні, і це підтримка української стійкості.

Нагадаємо, Норвегія надає Україні мільярд крон, тобто приблизно $98 млн, які підуть на забезпечення імпорту газу для населення та промисловості під час зими. Очікується, що загальна підтримка Норвегії у 2025 році забезпечить постачання газу, а отже, також тепла та електроенергії, приблизно одному мільйону сімей протягом опалювального сезону 2025–2026. Гроші підуть на купівлю газу із західних джерел.

Кошти йдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку й українська компанія «Нафтогаз» є їхнім одержувачем.

З 2022 року, як наголошується, Норвегія вже надала Україні 4,6 млрд норвезьких крон, тобто приблизно $451 млн, на закупівлю газу.

На початку серпня запаси природного газу в українських сховищах становили 10 млрд кубометрів. Це складає 32,3% від їхньої місткості.

Несплата рахунків за блакитне паливо, як попереджали «газовики», може призвести може призвести до його повного відключення. Постачальник має право припинити подачу навіть у розпал опалювального сезону у разі наявності боргу.

Теги: Україна Норвегія гуманітарна допомога війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У неділю о 5:33 ранку літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines приземлився в Таллінні
Літак із російськими туристами екстрено сів у Таллінні через атаку українських дронів
Вчора, 20:58
Найближчим часом правоохоронні органи проведуть необхідні експертизи для ідентифікації тіл загиблих
Україна повернула тіла тисячі загиблих, серед яких військовополонені
19 серпня, 14:26
Ворог застосував дрони Shahed та ракети Іскандер-К
РФ вдарила по Україні дронами та ракетами. Скільки цілей знешкодила ППО
9 серпня, 10:36
«Нафтогаз» стягне з Росії 120 млн євро в Австрії
«Нафтогаз» стягне з РФ понад $5 млрд за активи в Криму
4 серпня, 16:13
Україна хоче взяти у Польщі зброю в кредит
Україна попросила у Польщі зброї на 120 млн євро в кредит
4 серпня, 15:18
На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи
На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи
4 серпня, 09:14
Навчання під назвою «Спільне море-2025» мають на меті зміцнити оборонне партнерство між Москвою та Пекіном
Росія та Китай розпочали спільні навчання після заяв Трампа про ядерні субмарини
4 серпня, 01:18
Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершено
Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві
1 серпня, 15:36
За словами Туска, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі
Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
26 липня, 16:04

Політика

Росія намагається зірвати підготовку України до зими – Зеленський
Росія намагається зірвати підготовку України до зими – Зеленський
Хто штовхає Залужного у президенти? Стаття The Guardian посварила українців
Хто штовхає Залужного у президенти? Стаття The Guardian посварила українців
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: зʼявилися нові деталі законопроєкту
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: зʼявилися нові деталі законопроєкту
Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
Президент нагородив Келлога орденом «За заслуги» І ступеня
Президент нагородив Келлога орденом «За заслуги» І ступеня
Спільна авіація та космічні технології: Україна поглиблює співпрацю зі Швецією
Спільна авіація та космічні технології: Україна поглиблює співпрацю зі Швецією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
14K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
9792
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
5781
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua