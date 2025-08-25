Росія намагається зірвати підготовку України до зими – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. 25 серпня 2025 року

Зеленський: Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі

Україна розраховує на допомогу Норвегії, зокрема, у закупівлі газу, оскільки Російська Федерація завдає ударів по місцях видобутку природного газу в Україні та електрогенерації, чим зриває підготовку до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, інформує «Главком».

«Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими – завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу», – сказав він.

Зеленський зауважив, що торік щонайменше мільйон українських сімей мали тепло в оселях завдяки співпраці з Норвегією.

«Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, і дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії», – додав він.

За словами Зеленського, Норвегія – один із лідерів підтримки України. Це підтримка нашого захисту у війні, і це підтримка української стійкості.

Нагадаємо, Норвегія надає Україні мільярд крон, тобто приблизно $98 млн, які підуть на забезпечення імпорту газу для населення та промисловості під час зими. Очікується, що загальна підтримка Норвегії у 2025 році забезпечить постачання газу, а отже, також тепла та електроенергії, приблизно одному мільйону сімей протягом опалювального сезону 2025–2026. Гроші підуть на купівлю газу із західних джерел.

Кошти йдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку й українська компанія «Нафтогаз» є їхнім одержувачем.

З 2022 року, як наголошується, Норвегія вже надала Україні 4,6 млрд норвезьких крон, тобто приблизно $451 млн, на закупівлю газу.

На початку серпня запаси природного газу в українських сховищах становили 10 млрд кубометрів. Це складає 32,3% від їхньої місткості.

Несплата рахунків за блакитне паливо, як попереджали «газовики», може призвести може призвести до його повного відключення. Постачальник має право припинити подачу навіть у розпал опалювального сезону у разі наявності боргу.