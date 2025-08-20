Головна Світ Політика
ЦАХАЛ розпочав наступ на Газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЦАХАЛ розпочав наступ на Газу
Головною метою Ізраїлю є встановлення контролю над містом Газа
фото: IDF

Прем'єр Біньямін Нетаньягу підтверджував плани ізраїльської армії взяти під контроль весь сектор Гази

Армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Jerusalem Post.

Речник армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін підтвердив інформацію про наступ. «Наші сили вже контролюють околиці міста», – сказав він.

За словами представника ізраїльської армії, цього тижня буде розіслано близько 60 тис. повісток про призов, ще 20 тис. – до кінця місяця. Дефрін розповів, що армія оборони Ізраїлю працює над забезпеченням достатнього простору для цивільного населення Гази – для безпечної евакуації, отримання допомоги та медичного обслуговування.

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив французького президента Еммануеля Макрона в розпалюванні антисемітизму своїм рішенням визнати Палестинську державу.

Читайте також:

Теги: Ізраїль сектор Гази війна

