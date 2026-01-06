Втрати ворога станом на 6 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 6 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 6 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 6 січня втратила:
- особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб.
- танків – 11 512 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од.
- артилерійських систем – 35 831 (+46) од.
- РСЗВ – 1 593 (+1) од.
- засоби ППО – 1 269 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 102 (+157) од.
- спеціальна техніка – 4 036 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1413-й день повномасштабної війни в Україні.
