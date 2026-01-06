Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 6 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 512 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 6 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 6 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 6 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб.
  • танків – 11 512 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од.
  • артилерійських систем – 35 831 (+46) од.
  • РСЗВ – 1 593 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 269 (+1) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од.
  • крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 102 (+157) од.
  • спеціальна техніка – 4 036 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1413-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати військова техніка війна Генштаб

