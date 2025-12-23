Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Безпілотники атакував енергетичну систему Львівщини
фото: dailylviv.com

Енергетичну інфраструктуру Львівщини пошкоджено

У ніч проти 23 грудня бойові безпілотники Росії влучили в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

Завдяки оперативним діям оборонців збитки вдалося мінімізувати. 

«Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки», – зазначив Козицький.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди.

Уночі росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

