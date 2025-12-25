Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться завтра, 29 грудня, в Улан-Уде (Бурятія, Росія)

Окупант Циденов був переможцем Першості Далекосхідного федерального округу з вільної боротьби серед юнаків

Захисники України знищили російського окупанта та титулованого борця – Таміра Циденова. Про це повідомляє «Главком».

Тамір Циденов народився 17 квітня 2007 року. З шести років займався вільною боротьбою.

Був чемпіоном та «Кращим борцем» Міжнародного турніру з вільної боротьби ім. Героя Радянського Союзу Д. Ж. Жанаєва, переможцем Першості Далекосхідного федерального округу з вільної боротьби серед юнаків та дівчат віком до 16 років, срібним призером міжнародних ігор «Діти Азії – 2022», кандидатом у майстри спорту.

У квітні 2025 року він підписав контракт з Міністерством оборони Російської Федерації.

17 червня 2025 року гвардії рядовий Циденов був ліквідований у районі населеного пункту Федорівка Волноваського району (Донеччина).

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться завтра, 29 грудня, в Улан-Уде (Бурятія, Росія).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.