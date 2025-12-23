The Guardian називає дві головні причини, чому війна в Україні триватиме

The Guardian: заяви Путіна і кредит ЄС не залишають шансів на швидкий мир

Рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у 90 млрд євро, так само як і останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, свідчать про те, що війна в Україні триватиме й надалі. Про це пише почесний професор міжнародних відносин Міського коледжу Нью-Йорка Раджан Менон у колонці для The Guardian, передає «Главком».

«Європа кинула Україні рятівне коло, але нам не слід мати ілюзій. Україна продовжуватиме боротися, притиснувшись до стіни, проти супротивника, який має значно більше всіх військових ресурсів, і чиє уявлення про компроміс не відрізняється від капітуляції його супротивника. Якщо не відбудеться раптової зміни позиції Росії щодо територіального питання, Трампу буде відмовлено в такому жаданому різдвяному подарунку. Хоча й пресконференція Путіна, і кредитний пакет ЄС для України, кожне по-своєму, майже впевнено свідчать про те, що війна триватиме й наступного року», – йдеться у повідомленні.

Під час щорічної пресконференції 19 грудня Путін не дав жодних сигналів готовності відмовитися від цілей війни, оголошених у лютому 2022 року – захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Попри обмежені територіальні здобутки, позиція Кремля залишилася незмінною.

«Росія залишається відданою переговорам і припинить наступ, якщо до її інтересів ставитимуться серйозно», – заявив Путін, водночас позитивно оцінивши підхід Дональда Трампа, назвавши його «абсолютно щирим».

За оцінкою автора, ці слова не означають готовності до компромісу. Менон нагадує, що після вторгнення Росія юридично закріпила анексію чотирьох українських регіонів, а глава МЗС РФ Сергій Лавров і його заступник Сергій Рябков нещодавно знову підтвердили ці територіальні претензії.

Водночас президент США Дональд Трамп, прагнучи досягти угоди до Різдва, тиснув на президента України Володимира Зеленського з вимогою територіальних поступок. Зеленський відмовився, однак, за словами Менона, був готовий «відмовитися від прагнення до членства в НАТО і погодитися на нейтралітет в обмін на надійні західні гарантії безпеки».

Автор наголошує, що поступки Києва не змінюють позиції Кремля. «Путін вважає, що росіян і українців розділили штучно, а південь і схід України по праву належать Росії. Коротше кажучи, Путін переконаний, що Росію пограбували», – йдеться в колонці.

Попри значні втрати російської армії та тиск на економіку РФ, цього недостатньо, «доки Путін вірить, що його цілі залишаються досяжними – за столом переговорів, через тиск на Зеленського або на полі бою».

Окремо Менон звертає увагу на рішення ЄС надати Україні кредит у 90 млрд євро після провалу плану використання заморожених російських активів. За його оцінкою, ключовим є сам факт, що 27 країн ЄС змогли домовитися про фінансову підтримку Києва.

«Так само, як слова Путіна гарантують продовження війни, так само гарантують її і дії ЄС», – підсумовує автор, зазначаючи, що ці кроки зменшують шанси Росії на швидку перемогу, але не наближають завершення бойових дій.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін.