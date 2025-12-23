Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Guardian називає дві головні причини, чому війна в Україні триватиме

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
The Guardian називає дві головні причини, чому війна в Україні триватиме
В Україні триває 1399-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

The Guardian: заяви Путіна і кредит ЄС не залишають шансів на швидкий мир

Рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у 90 млрд євро, так само як і останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, свідчать про те, що війна в Україні триватиме й надалі. Про це пише почесний професор міжнародних відносин Міського коледжу Нью-Йорка Раджан Менон у колонці для The Guardian, передає «Главком».

«Європа кинула Україні рятівне коло, але нам не слід мати ілюзій. Україна продовжуватиме боротися, притиснувшись до стіни, проти супротивника, який має значно більше всіх військових ресурсів, і чиє уявлення про компроміс не відрізняється від капітуляції його супротивника. Якщо не відбудеться раптової зміни позиції Росії щодо територіального питання, Трампу буде відмовлено в такому жаданому різдвяному подарунку. Хоча й пресконференція Путіна, і кредитний пакет ЄС для України, кожне по-своєму, майже впевнено свідчать про те, що війна триватиме й наступного року», – йдеться у повідомленні.

Під час щорічної пресконференції 19 грудня Путін не дав жодних сигналів готовності відмовитися від цілей війни, оголошених у лютому 2022 року – захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Попри обмежені територіальні здобутки, позиція Кремля залишилася незмінною.

«Росія залишається відданою переговорам і припинить наступ, якщо до її інтересів ставитимуться серйозно», – заявив Путін, водночас позитивно оцінивши підхід Дональда Трампа, назвавши його «абсолютно щирим».

За оцінкою автора, ці слова не означають готовності до компромісу. Менон нагадує, що після вторгнення Росія юридично закріпила анексію чотирьох українських регіонів, а глава МЗС РФ Сергій Лавров і його заступник Сергій Рябков нещодавно знову підтвердили ці територіальні претензії.

Водночас президент США Дональд Трамп, прагнучи досягти угоди до Різдва, тиснув на президента України Володимира Зеленського з вимогою територіальних поступок. Зеленський відмовився, однак, за словами Менона, був готовий «відмовитися від прагнення до членства в НАТО і погодитися на нейтралітет в обмін на надійні західні гарантії безпеки».

Автор наголошує, що поступки Києва не змінюють позиції Кремля. «Путін вважає, що росіян і українців розділили штучно, а південь і схід України по праву належать Росії. Коротше кажучи, Путін переконаний, що Росію пограбували», – йдеться в колонці.

Попри значні втрати російської армії та тиск на економіку РФ, цього недостатньо, «доки Путін вірить, що його цілі залишаються досяжними – за столом переговорів, через тиск на Зеленського або на полі бою».

Окремо Менон звертає увагу на рішення ЄС надати Україні кредит у 90 млрд євро після провалу плану використання заморожених російських активів. За його оцінкою, ключовим є сам факт, що 27 країн ЄС змогли домовитися про фінансову підтримку Києва.

«Так само, як слова Путіна гарантують продовження війни, так само гарантують її і дії ЄС», – підсумовує автор, зазначаючи, що ці кроки зменшують шанси Росії на швидку перемогу, але не наближають завершення бойових дій.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін. 

Читайте також:

Теги: росія війна путін Дональд Трамп Європейський Союз наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська стали помітно активнішими на південь від Сіверська
Важкі битви за Лиман та Сіверськ тривають. Огляд фронту
21 грудня, 16:30
The Times: Просування росіян на фронті зменшує стимули Москви до миру
The Times: Просування росіян на фронті зменшує стимули Москви до миру
25 листопада, 03:00
Трамп попередив усіх учасників авіасполучення про введені обмеження
США закриває небо над Венесуелою – Трамп
29 листопада, 15:05
Скільки американців проти будь-яких поступок України на користь Росії? Опитування
Скільки американців проти будь-яких поступок України на користь Росії? Опитування
7 грудня, 04:56
Зеленський зазначив, що Кримська платформа є надзвичайно важливим заходом
Саміт Кримської платформи. Зеленський зробив заяву про кордони України
24 листопада, 12:42
Путін та Віткофф зустрілися
Путін та Віткофф зустрілися
2 грудня, 18:46
Окупанту Бахарєву ампутували всі чотири кінцівки
Окупант і чемпіон світу з карате, який на війні втратив руки і ноги, поскаржився на росіян
11 грудня, 10:27
Після зустрічі з Путіним Ердоган сподівається обговорити мирний план із президентом США Трампом
Ердоган після зустрічі з Путіним зробив заяву про мир в Україні
13 грудня, 16:37
За даними оперативних служб РФ, літак робив плановий обліт після ремонту
Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
14 грудня, 15:57

Політика

Трампу загрожує імпічмент. Спікер Джонсон попередив про можливий сценарій
Трампу загрожує імпічмент. Спікер Джонсон попередив про можливий сценарій
Блінкен пояснив, чому поступки України не зупинять Путіна
Блінкен пояснив, чому поступки України не зупинять Путіна
Мирні ініціативи Мерца щодо України зайшли в глухий кут. DW пояснює, у чому причина
Мирні ініціативи Мерца щодо України зайшли в глухий кут. DW пояснює, у чому причина
Корупційний скандал в уряді Албанії спровокував масові протести
Корупційний скандал в уряді Албанії спровокував масові протести
Трамп уникнув прямої відповіді про перемир'я між Україною та Росією до Різдва
Трамп уникнув прямої відповіді про перемир'я між Україною та Росією до Різдва
Трамп пояснив, для чого Гренландія потрібна США
Трамп пояснив, для чого Гренландія потрібна США

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua