Стало відомо, коли почнуться переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС

Боснії і Герцеговині надали статус кандидата на вступ до ЄС у грудні 2022 року

Боснія і Герцеговина має розпочати переговори про вступ до ЄС паралельно з Україною та Молдовою, про що Європейська комісія має оголосити 12 березня. Про це повідомляє Politico.

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Боснії і Герцеговині надали статус кандидата на вступ до ЄС у грудні 2022 року. Тепер Європейська комісія має дати позитивну рекомендацію почати офіційні переговори про вступ.

Україна і Молдова також мають намір зробити ще один крок уперед у процесі розширення. Європейська комісія у вівторок запропонує так звані переговорні рамки, які встановлять керівні принципи та основні засади переговорів про вступ. Потім країни ЄС мають обговорити ці тексти.

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Дипломати і чиновники ЄС попереджають, що угода між 27 членами блоку, необхідна для офіційного початку переговорів, навряд чи відбудеться до червневих європейських виборів. Для деяких членів ЄС, включно з Австрією, було життєво важливо, щоб прогрес в Україні та Молдові йшов пліч-о-пліч із прогресом щодо майбутнього вступу Боснії і Герцеговини.

Зазначається, що наступним кроком стане обговорення рекомендацій щодо Боснії і Герцеговини лідерами ЄС на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Напередодні цього оголошення міністри закордонних справ Австрії, Італії та Німеччини минулого тижня вирушили в Сараєво, щоб підтримати початок переговорів про вступ.

На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок минулого тижня її боснійський колега Ельмедін Конакович висловив сподівання, що не буде «подальших розчарувань», додавши, що «дуже важливо» пам'ятати, «що станеться, якщо Боснія і Герцеговина не продовжить свій європейський шлях».