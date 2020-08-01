США можуть заборонити соцмережу TikTok, – Трамп



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Соцмедійний застосунок належить китайській фірмі ByteDance

В адміністрації Трампа вважають, що китайські технологічні компанії, становлять загрозу національній безпеці США

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Ми придивляємося до TikTok. Ми можемо заборонити TikTok», – наголосив Трамп.

Цього тижня адміністрація Трампа ухвалила рішення, що китайську соцмережу має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS). Китайська влада вже розкритикувала це рішення США та звинуватила Вашингтон у дискримінації.

Соцмедійний застосунок належить китайській фірмі ByteDance. Її представники наполягають, що вона не надає даних користувачів офіційному Пекіну.

Тим часом в адміністрації Трампа вважають, що ByteDance, як і інші китайські технологічні компанії, становлять загрозу національній безпеці США.

Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм, зокрема, стосовно компанії Huawei.

TikTok є популярним соцмедійним додатком серед молоді. Спочатку він набув широкої популярності в країнах Азії, а зараз – і в інших частинах світу. Його користувачі можуть створювати короткі відео з ефектами та музикою.

Як повідомлялося, увечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

Нагадаємо, США розглядають можливість блокування TikTok.

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