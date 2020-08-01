ДБР порушило справу за фактом смерті «полтавського терориста» під час затримання



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Згідно результатів першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень

Справу відкрили за статтею про перевищення службових повноважень

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, від яких настала смерть «полтавського терориста» Романа Скрипника під час затримання поліцією. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ч. 3 ст. 365 та ч. 1 ст. 115 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисне вбивство).

За попередньою інформацією, 1 серпня 2020 року близько 3-ї години ночі в с. Опішня Зіньківського району правоохоронці виявили Скрипника, який 23 липня в Полтаві захопив заручників, а потім утік та переховувався тиждень.

Під час його затримання поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, спричинивши вогнепальне поранення голови. Крім того, відбувся вибух бойової гранати, яку тримав у руках загиблий.

Як повідомлялося, сьогодні вночі поліція заявила про ліквідацію Скрипника. За словами силовиків, капітан поліції виявив злочинця в нежитловому будинку. Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники й цього поліцейського. Однак в останнього була при собі табельна зброя. Спецназ КОРД точним пострілом ліквідував терориста. Заручник встиг протягом трьох секунд відскочити від місця вибуху гранати.

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