З України вислали іноземця, якого підозрюють у тероризмі



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Чоловік незаконно прибув до України, використовуючи підроблений паспорт

Служба безпеки України вислала з держави громадянина однієї з країн Центральної Азії, якого підозрюють у терористичній діяльності.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Затриманого співробітниками СБУ на виконання доручення Генеральної прокуратури іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення тяжких злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю, екстрадовано з України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чоловік незаконно прибув до України, використовуючи підроблений паспорт. Аби уникнути кримінальної відповідальності на батьківщині, він під надуманими приводами намагався відтермінувати екстрадицію.і.

«У травні поточного року Верховний суд України відмовив іноземцю у відкритті касаційного провадження», - повідомили в прес-службі.