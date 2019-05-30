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    Події в Україні

    З України вислали іноземця, якого підозрюють у тероризмі

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    З України вислали іноземця, якого підозрюють у тероризмі

    Чоловік незаконно прибув до України, використовуючи підроблений паспорт

    Служба безпеки України вислала з держави громадянина однієї з країн Центральної Азії, якого підозрюють у терористичній діяльності.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    «Затриманого співробітниками СБУ на виконання доручення Генеральної прокуратури іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення тяжких злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю, екстрадовано з України», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, чоловік незаконно прибув до України, використовуючи підроблений паспорт. Аби уникнути кримінальної відповідальності на батьківщині, він під надуманими приводами намагався відтермінувати екстрадицію.і.

    «У травні поточного року Верховний суд України відмовив іноземцю у відкритті касаційного провадження», - повідомили в прес-службі.

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