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ДТЕК пояснив, навіщо імпортує газ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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ДТЕК пояснив, навіщо імпортує газ
Постачання газу заплановане на січень 2025 року
фото з відкритих джерел

Постачання газу заплановане на січень 2025 року

Європейський трейдинговий підрозділ ДТЕК – D.Trading здійснив продаж імпортованого природного газу державній компанії «Нафтогаз України» на «Українській енергетичній біржі» (УЕБ) для підсилення енергетичної безпеки України. Про це йдеться у повідомленні D.Trading. 

Зазначається, що імпорт потрібен для стабільного газопостачання на випадок можливих криз, зокрема після припинення транзиту газу територією України. Постачання газу заплановане на січень 2025 року. Водночас у перспективі можливі додаткові імпортні поставки.

«Ця угода – важливий внесок у стабільне проходження опалювального сезону. Разом із доставкою зрідженого газу із США, постачання імпортованого газу – це ще один крок у нашій спільній роботі над зміцненням енергетичної незалежності України», – сказав генеральний директор D.Trading Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, минулого тижня ДТЕК Ріната Ахметова отримав першу партію скрапленого газу зі США.

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Теги: електроенергія енергетика Україна ДТЕК імпорт Нафтогаз України

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