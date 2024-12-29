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Виробництво вуглевидобувного обладнання. ДТЕК відзвітував про результати за 2024 рік

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Виробництво вуглевидобувного обладнання. ДТЕК відзвітував про результати за 2024 рік

У 2024 машинобудівники ДТЕК виготовили 916 тис. запчастин для вуглевидобувного обладнання, щоб пройти зиму з вугіллям

В січні-листопаді 2024 року машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували 1066 одиниць обладнання та 916 тис. запчастин для шахтарів, щоб пройти зиму. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що в розпал опалювального сезону працівники машинобудівних заводів ДТЕК продовжують забезпечувати потреби українських шахт в обладнанні та допомагати їм видобувати вугілля.  

У січні – листопаді цього року машинобудівні підприємства компанії виготовили та відремонтували 1066 одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них – 11 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Машинобудівники також забезпечили потреби шахтарів 916 тисячами запчастин та комплектуючих.  

Нагадаємо, з початку року компанія ДТЕК інвестувала понад 2,8 млрд грн власних коштів у відновлення теплоелектростанцій після російських атак

До слова, російські війська масовано атакують українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

Також, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

Теги: ДТЕК Укренерго вугілля

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