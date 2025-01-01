Словаччина готова припинити транзит газу через Україну

Державна компанія SPP має у підземних сховищах на 20% більше газу, ніж торік

Словаччина технічно підготовлена до припинення транзиту російського газу через Україну. Країна має достатні запаси та альтернативні джерела постачання на 2025 рік. Про це заявила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

«Ми вже давно обговорюємо питання транзиту газу через територію України на спільних засіданнях словацького та українського урядів. Також відбулися переговори з російською стороною. Є кілька альтернатив, які ми обговорювали. Однак Україна вирішила зробити односторонній крок, який завдасть шкоди й Словаччині. Водночас я хочу запевнити всіх людей і підприємства у Словаччині, що ми готові до цього сценарію і що наразі немає ризику дефіциту газу в Словаччині», – заявила вона.

За словами посадовиці, державна компанія SPP має у підземних сховищах на 20% більше газу, ніж торік. Майже на 100% заповнені і орендовані компанією резервуари.

Водночас очільниця Мінекономіки Словаччини вкотре розкритикували рішення України припинити транзит російського газу і пожалілася на «фінансові наслідки». Зокрема, через вищу вартість газу, порівняно з російським, Словаччина витратить приблизно 177 млн євро. Ще десятки мільйонів євро Братислава втратить від зупинення транзиту газу до третіх країн.

Чиновниця також попередила, що якщо ситуацію з транзитом російського газу не вдасться вирішити на початку 2025 року, Європі доведеться мати справу зі складною ситуацією перед зимовим опалювальним сезоном наступного року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу. Натомість прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Як повідомлялося, Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.