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Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українці показали на що витрачають «тисячу Зеленського»
фото: biz.today.ua

У соціальних мережах сперечаються через «тисячу Зеленського»

У мережі набирає популярності тренд, коли українці показують, куди витратили «тисячу Зеленського». Відповідні відео публікують у TikTok.

Деякі користувачі соцмереж демонструють, що використовують кошти для купівлі суші та інших смаколиків. Однак це викликало неоднозначну реакцію серед українців. Багато коментаторів висловлюють невдоволення тим, що гроші витрачаються на їжу, а не на допомогу армії чи підтримку благодійних ініціатив.

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@777__._7 🎰 #тисячазеленського #осамасуші #тисячавідзелі #тисячавідзеленського ♬ Чую-чую, я кочую - Шурик

Частина користувачів соціальних мереж вважає, що кожен має право витрачати гроші так, як вважає за потрібне.

Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 1
Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 2
Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 3
Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 4
Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 5
скріншот

Інша частина українців закликає спрямувати ці гроші на допомогу армії чи благодійність.

Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 6
Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 7
Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 8
Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 9
Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 10
Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського» фото 11
скріншот

Нагадаємо, що вже понад 9,2 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень у рамках «Зимової єПідтримки». Так, станом на кінець дня 14 грудня, майже 860 мільйонів гривень люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 мільйонів українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося, з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

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Теги: гроші українці скандал гуманітарна допомога Україна TikTok соцмережі

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