Суші чи донат? Мережа дискутує про доцільність використання «тисячі Зеленського»

У соціальних мережах сперечаються через «тисячу Зеленського»

У мережі набирає популярності тренд, коли українці показують, куди витратили «тисячу Зеленського». Відповідні відео публікують у TikTok.

Деякі користувачі соцмереж демонструють, що використовують кошти для купівлі суші та інших смаколиків. Однак це викликало неоднозначну реакцію серед українців. Багато коментаторів висловлюють невдоволення тим, що гроші витрачаються на їжу, а не на допомогу армії чи підтримку благодійних ініціатив.

Частина користувачів соціальних мереж вважає, що кожен має право витрачати гроші так, як вважає за потрібне.

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Інша частина українців закликає спрямувати ці гроші на допомогу армії чи благодійність.

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Нагадаємо, що вже понад 9,2 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень у рамках «Зимової єПідтримки». Так, станом на кінець дня 14 грудня, майже 860 мільйонів гривень люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 мільйонів українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося, з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».