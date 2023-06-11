За добу ліквідовано майже тисячу окупантів та десятки одиниць техніки: втрати РФ

За минулу добу росіяни втратили на війни ще 17 танків

За 15 місяців війни Росія втратила понад 215 тис. своїх вояків

Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. Загальна кількість втраченої живої сили РФ від початку повномасштабного вторгнення становить приблизно 215 640 одиниць. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Крім того, минулої доби ЗСУ завдали окупантам серйозних втрат в озброєнні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 215 640 (+980) осіб ліквідовано;

танків – 3926 (+17) од.;

бойових броньованих машин – 7631 (+24) од.;

артилерійських систем – 3736 (+19) од.;

РСЗВ – 601 (+1) од.;

засоби ППО – 362 (+0) од.;

літаків – 314 (+0) од.;

гелікоптерів – 299 (+0) од.;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 3300 (+37) од.;

крилаті ракети – 1183 (+7) од.;

кораблі/катери – 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од.;

спеціальна техніка – 509 (+2) од.

інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 473-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши вісім ракет, зокрема, чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер», та 35 іранських ударних БпЛА типу Shahed по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу Shahed.