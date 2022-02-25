Польща розгорнула дев’ять пунктів прийому біженців біля кордону з Україною

Людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити прикордонника, що вона тікає від війни

У пунктах прийому можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити

У Польщі біля кордону з Україною розгорнули 9 пунктів прийому біженців, повідомляє Польське радіо. Вони працюють у містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенне на Люблінщині і біля Корчова, Медики, Будомєж та Кросьценко на Підкарпатті. Додатковий дев’ятий пункт також будують на залізничному вокзалі в Перемишлі.

Як повідомила підкарпатська воєвода Ева Лєніарт, це пункти першого забезпечення. Там можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити. Після першого забезпечення біженці можуть відправитися до місць перебування в Польщі, визначених самостійно або визначених воєводами.

Вона також зазначила, що людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити прикордонника, що вона тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Далі його направляють до пункту прийому і надають транспорт.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що політичне і військове керівництво Польщі захоплюється діями і стійкістю Сил оборони України. Керівник МЗС зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою та головою ОБСЄ Збігневом Рау.

Нагадаємо, Польща виділила Україні $1 млрд термінової допомоги. Ці гроші дозволять збільшити міжнародні резерви України.

Також Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ.

Тим часом США не поспішають відключати Росію від SWIFT, яка розв’язала війну проти України .

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