За тиждень через лінію розмежування на Донбасі пройшло майже 300 тис. людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усі КПВВ працювали у штатному режимі

Впродовж тижня встановленим порядком через лінію розмежування на Донбасі було оформлено 295,7 тис. громадян та 35,5 тис. транспортних засобів. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Впродовж тижня усі КПВВ на лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей працювали у штатному режимі, окрім контрольного пункту «Майорське», який 28 серпня у зв’язку з обстрілом російсько-окупаційними військами дорожнього коридору тимчасово припиняв функціонування з 12:50 до 14:00.

«Загалом за вказаний період встановленим порядком через лінію розмежування було оформлено 295,7 тисячі громадян та 35,5 тисячі транспортних засобів. Відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 319 особам у зв’язку з відсутністю необхідних документів», - йдеться в повідомленні.

На контрольовану територію прослідувало 57 внутрішньо-переміщених осіб, що залишили свої оселі на тимчасово окупованій території України через складну соціально-економічну ситуацію.

Під час здійснення контрольно-перевірочних заходів прикордонниками в контрольних пунктах в’їзду-виїзду виявлено 27 паспортних документів України з ознаками часткової підробки.

За адміністративні правопорушення до відповідальності в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 8 громадян, відносно яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

Нагадаємо, із 1 вересня КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі переходять на осінній графік роботи.