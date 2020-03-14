Від початку російської агресії на Донбасі знешкодили 460 тисяч одиниць вибухівки



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Основні зусилля України наразі спрямовані на розмінування систем життєзабезпечення населення Фото: МОУ

Донині триває безконтрольне застосування різних систем озброєння та хаотична установка різнотипних мін збройними формуваннями Росії

З початку збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей групами розмінування й піротехнічними підрозділами знешкоджено близько 460 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

«Починаючи з 2014 року групами розмінування й піротехнічними підрозділами знешкоджено близько 460 тисяч вибухонебезпечних предметів, очищено понад 35 тисяч гектарів території, зокрема 1700 км доріг, 938 км залізничних колій, перевірено до 1400 об’єктів», – розповів начальник відділу протимінної діяльності Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля.

За його словами, донині триває безконтрольне застосування різних систем озброєння та хаотична установка різнотипних мін збройними формуваннями РФ та її найманцями на сході України.

Основні зусилля України наразі спрямовані на розмінування систем життєзабезпечення населення – ліній електропередач, газопроводів, водопроводів, теплоцентралей, сільськогосподарських земель, автодоріг, залізничних колій на території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 13 березня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.