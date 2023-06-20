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Загарбники готуються депортувати до Росії 750 дітей із Луганщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загарбники готуються депортувати до Росії 750 дітей із Луганщини
У Станиці Луганській росіяни пропонують дітям разом із матерями їхати до таборів відпочинку
фото: evacuation.city

Лікарі з РФ знайшли у дітей «патології», аби відправити їх на лікування до Росії

Російські окупанти планують вивезти з Луганської області 750 дітей до Росії нібито на лікування. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону.

Чиновник нагадав, що у червні окупанти вивезли 150 дітей зі Старобільського району Луганської області нібито на оздоровлення до Росії. За його словами, інформації про їх повернення немає.

«Наразі загарбники комплектують групи для вивезення ще 750 дітей. У 70 % школярів на окупованій території Луганської області лікарі з РФ знайшли «патології», аби відправити їх на лікування до Росії», – сказав Лисогор.

Окрім того, у Станиці Луганській росіяни пропонують дітям разом із матерями їхати до таборів відпочинку, лякаючи «обстрілами з боку України». У разі відмови вони погрожують не допустити до навчання.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями. 

Як повідомлялося, російські загарбники хочуть вивезти 300 дітей із Запорізької області до Чувашії .

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Теги: Луганщина діти депортація

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