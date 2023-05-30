Як ми взагалі вижили? Розмова двох київських дітей після нічної атаки (відео)
Мешканці понівеченої багатоповерхівки у Голосіївському районі вимушені перебувати на вулиці
Унаслідок нічної атаки на Київ 30 травня у Голосіївському районі падіння уламків спричинило займання багатоповерхівки: загинула 33-річна жінка. На місці подій, окрім спецслужб, перебувають і мешканці пошкодженого будинку. Вони розповіли про перші хвилини після атаки. Журналісти зняли зворушливу розмову діток, які, очевидно, проживають у багатоповерхівці, що пошкоджена.
Діалог 6-річного Марка та 8-річної Аліси:
– Як ми взагалі вижили там?
– Не знаю...
Наразі поблизу понівеченої багатоповерхівки працюють рятувальні служби, 20 людей евакуювали.
Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.
Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.
До слова, столична влада повідомила деталі нічна атаки дронів на Київ.
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