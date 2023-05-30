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Як ми взагалі вижили? Розмова двох київських дітей після нічної атаки (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як ми взагалі вижили? Розмова двох київських дітей після нічної атаки (відео)
Уламок безпілоника зруйнував домівку маленьких киян
фото: скрін із відео

Мешканці понівеченої багатоповерхівки у Голосіївському районі вимушені перебувати на вулиці

Унаслідок нічної атаки на Київ 30 травня у Голосіївському районі падіння уламків спричинило займання багатоповерхівки: загинула 33-річна жінка. На місці подій, окрім спецслужб, перебувають і мешканці пошкодженого будинку. Вони розповіли про перші хвилини після атаки. Журналісти зняли зворушливу розмову діток, які, очевидно, проживають у багатоповерхівці, що пошкоджена.

Діалог 6-річного Марка та 8-річної Аліси:

– Як ми взагалі вижили там?
– Не знаю...

Наразі поблизу понівеченої багатоповерхівки працюють рятувальні служби, 20 людей евакуювали.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула

Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.

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фото: Ян Доброносов/Facebook

До слова, столична влада повідомила деталі нічна атаки дронів на Київ.

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Теги: Київ будинок відео діти

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