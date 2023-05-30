Як ми взагалі вижили? Розмова двох київських дітей після нічної атаки (відео)

Мешканці понівеченої багатоповерхівки у Голосіївському районі вимушені перебувати на вулиці

Унаслідок нічної атаки на Київ 30 травня у Голосіївському районі падіння уламків спричинило займання багатоповерхівки: загинула 33-річна жінка. На місці подій, окрім спецслужб, перебувають і мешканці пошкодженого будинку. Вони розповіли про перші хвилини після атаки. Журналісти зняли зворушливу розмову діток, які, очевидно, проживають у багатоповерхівці, що пошкоджена.

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Діалог 6-річного Марка та 8-річної Аліси:

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– Як ми взагалі вижили там?

– Не знаю...

Наразі поблизу понівеченої багатоповерхівки працюють рятувальні служби, 20 людей евакуювали.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.

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13 фото На весь екран























фото: Ян Доброносов/Facebook

До слова, столична влада повідомила деталі нічна атаки дронів на Київ.