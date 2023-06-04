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У Дніпрі знову запрацювала дитяча залізниця (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Дніпрі знову запрацювала дитяча залізниця (фото)
Квиток для дорослих коштує 48 грн, для дітей 40 грн
фото: Укрзалізниця

За всі роки існування роботу дитячої залізниці призупиняли двічі, обидва рази – через війну: у 1941-му та 2022-му роках

 У Дніпрі, у центральному парку ім. Лазаря Глоби, 3 червня стартував 87-й сезон дитячої залізниці. Рух потягів відновили після майже півторарічної перерви через повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

За всі роки існування роботу дитячої залізниці призупиняли двічі, обидва рази – через війну: у 1941-му та 2022-му.

У Дніпрі знову запрацювала дитяча залізниця
У Дніпрі знову запрацювала дитяча залізниця
фото: Укрзалізниця

«Стартували у Дніпрі традиційно: шикування юних залізничників, напутні урочисті слова та інструктажі, доповіді про готовність розпочати рух. Станційний дзвін і вперед», – йдеться у повідомленні.

Дитяча залізниця у Дніпрі працюватиме весь літній сезон. 3 та 4 червня, 10 та 11 червня поїзди курсуватимуть з 10:00 до 16:00. Уже надалі по п'ятницях на залізниці можна покататися з 12:00 до 18:00; по суботах та неділях – з 10:00 до 18:00.

На відкритті 87-го сезону дитячої залізниці у Дніпрі
На відкритті 87-го сезону дитячої залізниці у Дніпрі
фото: Суспільне Дніпро

Квиток для дорослих коштує 48 грн, для дітей 40 грн. 

Зазначимо, що Дніпровська дитяча залізниця – дитяча вузькоколійна залізниця у Дніпрі в парку Лазаря Глоби навколо ставка. Протяжність залізниці – 1,6 км. Дніпровська дитяча залізниця є першою дитячою залізницею в Україні та другою після Тбілісі. На лінії залізниці збудували два тунелі, яким дали імена Козацький і Січеславський. Дитяча залізниця обладнана телеграфним радіозв'язком, а станція гучномовцями. Мережа дитячих залізниць є виключно радянською спадщиною. Короткі залізничні лінії будувалися в СРСР в якості установ позашкільної освіти для дітей від 8 до 15 років для їхнього ознайомлення з особливостями залізничного транспорту.

Нагадаємо, що в Дніпрі створили незвичайну інсталяцію, присвячену Міллі Йовович. У місті встановили частину шафки із металевим горщиком, а також прикріпили світлину акторки. Автори «подарунка» переконані, що зірка з гумором відреагує на такий прояв уваги.

Теги: залізниця Укрзалізниця діти Дніпро

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