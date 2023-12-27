Загиблі на Одещині та удар по вокзалу в Херсоні: яка ситуація в регіонах

Надвечір 26 грудня окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсона

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

У межах області сили ППО ЗСУ знешкодили БпЛА типу Shahed під час нічної повітряної тривоги. За наявною інформацією, цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема. Дані уточнюються.

Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (62 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони, використав АГС артилерію, міномети, САУ, FPV-дрони. Також у прикордонному селі Новгород-Сіверської громади зафіксовано ⁠вісім вибухів від некерованих ракет, які запустили із гелікоптера. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі і зранку війська РФ здійснили шість обстрілів прикордонної території та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади. Без наслідків. Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 151 удар по 22 населених пунктах області. 125 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Щербаків, Лугівського, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Окупанти здійснили 24 БПЛА-атаки по Новоандріївці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці й Червоному, а також обстріляли з РСЗВ Роботине й Малу Токмачку. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та господарчих споруд. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Три артобстріли Нікопольщини за вчорашній день. Всі – по Марганецькій громаді. Загалом окупанти випустили з десяток снарядів. Пошкоджені два приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитий парник. Без жертв. Гучно було і в Дніпровському районі – по ворожим цілям працювала ППО. 13 ворожих безпілотників вночі знищили наші захисники над областю Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району. Вчора ворог завдав удару (попередньо КАБ) по м. Куп’янськ. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Постраждалих немає. Також стався обстріл м. Вовчанськ Чугуївського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. В результаті ворожого удару по с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено газову трубу. Зазнав поранень чоловік, з осколковими пораненням доставили до лікарні. Стан середній.

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Луганщина

Вчора ворог намагався просунутися уперед у Серебрянському лісі, де піхота росіян штурмувала за підтримки авіації. Ще один авіаційний удар завдано по Білогорівці. По ній, а також по Невському противник спрямовував міномети та артилерію. За добу противник здійснив 139 обстрілів (564 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів – 10 населених пунктів: Авдіївка, Залізне, Красногорівка, Курахове, Торецьк, смт Нью-Йорк, смт Північне, с.Бердичі, с.Костянтинівка, с.Никифорівка. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них три – багатоквартирні), лікарня, три цивільних автомобілі, школа, дві господарчі споруди. За добу на Донеччині: п'ятеро загиблих та троє поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ворожих БпЛА Shahed-131/136. Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Яселка Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, водопровід. Постраждалих немає. Також обстрілів зазнало с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Вчора вдень артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Одещина

Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 12 дронів. Уламки збитих безпілотників впали на одну з незаселених новобудов міста Одеса. Також збитий у повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Двоє людей поранені: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні рани, у стані середньої тяжкості знаходяться в медичному закладі, де отримують всю необхідну допомогу.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 161 обстріл (853 снаряда), з них по м. Херсон – 18 обстрілів (90 снарядів). Окупаційні війська атакували Херсонщину. Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 прильотів. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. Також росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік.

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У Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік. Після надання допомоги він лікуватиметься амбулаторно. Під вогнем знову опинилося Микільське. Від отриманих поранень загинув 70-річний чоловік. Ще дві місцеві жительки, 50 та 52 років, зараз знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу Широкої Балки постраждав 50-річний чоловік. Його доставили до медзакладу для надання допомоги.

У м. Берислав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрону, важкі травми отримав 41-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Стан 39-річної місцевої жительки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі. Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель. Усі потерпілі знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу.

Надвечір окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсона. На відправлення евакуаційного потягу очікувала 140 людей. Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який забезпечував евакуацію людей. Також постраждали і двоє його колег. Зараз вони знаходяться у лікарні. Двоє цивільних отримали уламкові поранення. Їм надається уся необхідна меддопомога. Пасажири херсонського потяга безпечно дісталися Миколаєва автобусами.

У результаті ворожого обстрілу Антонівки травми середньої важкості отримав 46-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Близько 23:20 росіяни знову обстріляли Херсон. Травми сеоедньої важкості отримали 56-річна жінка та 54-річний чоловік. Також рашистами здійснено атаку ударними БПЛА типу Shahed (баражуючими боєприпасами) в м. Херсоні, внаслідок чого пошкоджено будівлю торговельного центру, виникла пожежа, яку ліквідовано. Також пошкоджено два багатоповерхових будинки. Вночі противник здійснив удар БПЛА Shahed в районі н.п. Наддніпрянське. Вогневе враження чотирьох БПЛА. Інформація про руйнування та потерпілих не надходила. На ранок противником нанесено авіаудари корегованими авіаційними бомбами із Су-34 (дві од.). За попередньою інформацією випущено чотири КАБ, прильоти яких ймовірно в районі с. Новоберислав Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань встановлюється. За добу по області: три людини загинуло, ще 16 – дістали поранення.

Нагадаємо, триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.