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Вагнерівці намагаються прорвати оборону: Сирський про ситуацію довкола Бахмута

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вагнерівці намагаються прорвати оборону: Сирський про ситуацію довкола Бахмута
Українські військові захищають Бахмут
фото з відкритих джерел

Попри колосальні втрати, окупанти й надалі кидають дедалі більше штурмових загонів

Ситуація в районі Бахмута на Донеччині продовжує залишатися вкрай напруженою. Деталі розповів командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

Незважаючи на колосальні втрати ворога, окупанти й надалі кидають у наступ дедалі більше штурмових загонів.

«Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто», – наголосив Сирський.

Водночас у боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму.

Нагадаємо, наразі жорстокі бої ідуть навколо самого міста та на його околицях – окупанти намагаються оточити Бахмут: до міста прибув генерал Сирський.

До слова, військові показали пекельні бої у житлових кварталах Бахмута.

Як відомо, ворог наступає на п’ятьох напрямках: Росія перекидає в Україну додаткові сили.

Зауважимо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

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Теги: окупанти ворог наступ Бахмут

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