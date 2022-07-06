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  4. Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)
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    Події в Україні

    Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)

    Мечеть зруйнована вщент - Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)
    Мечеть зруйнована вщент
    фото: Тимур Берідзе

    Рашисти обстріляли мечеть, знаючи, що там переховуються мирні мешканці

    У червні кадировці відкрили вогонь по Ісламському культурному центру «Бісмілля» в Сєвєродонецьку на Луганщини. Релігійний центр знищено повністю. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Він нагадав, що чеченські Tik-Tokери днями у пропагандистських роликах розповідали, що знаходяться в Україні, тому що захищають Іслам.

    За словами Гайдая, рашисти знали, що в мечеті переховуються люди, і умисно почали обстріл, коли мирні люди вийшли набрати води зі свердловини.

    «Імовірно, є загиблі, інформація уточнюється», – повідомив голова Луганської ОВА.

    Мусульмани кажуть, що кадировців чекає велика кара за те, що пролили кров у храмі.

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    Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)
    Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)
    Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)
    Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)
    Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)
    Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)
    фото: Тимур Берідзе

    Як повідомлялося, наразі окупанти стягують техніку на Донеччину. У росіян після Луганщини ціль номер один – Донеччина.

    А на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)