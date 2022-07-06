Захищають Іслам? Кадировці знищили мечеть у Сєвєродонецьку (фото)

Рашисти обстріляли мечеть, знаючи, що там переховуються мирні мешканці

У червні кадировці відкрили вогонь по Ісламському культурному центру «Бісмілля» в Сєвєродонецьку на Луганщини. Релігійний центр знищено повністю. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він нагадав, що чеченські Tik-Tokери днями у пропагандистських роликах розповідали, що знаходяться в Україні, тому що захищають Іслам.

За словами Гайдая, рашисти знали, що в мечеті переховуються люди, і умисно почали обстріл, коли мирні люди вийшли набрати води зі свердловини.

«Імовірно, є загиблі, інформація уточнюється», – повідомив голова Луганської ОВА.

Мусульмани кажуть, що кадировців чекає велика кара за те, що пролили кров у храмі.

Як повідомлялося, наразі окупанти стягують техніку на Донеччину. У росіян після Луганщини ціль номер один – Донеччина.

А на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське.