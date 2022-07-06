Названо ціль №1 російських окупантів після Луганщини

На окупованих територіях Луганщини росіяни тероризують місцеве населення

На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог задіяв багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Тим не менш, за його словами, окупанти несуть багато втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені.

«Останніми днями українські захисники плідно знищують орківські склади боєприпасів в глибокому тилу. Це уповільнює дії противника на полі бою», – розповів Гайдай.

Він також повідомив, що окупанти стягують техніку на Донеччину. «У росіян після Луганщини ціль номер один – Донеччина», – сказав Гайдай.

А на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське.

Як повідомлялося, російські війська готують наступ на два міста на Донбасі.

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