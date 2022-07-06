Росія завозить свій персонал на Запорізьку АЕС

Українські енергетики відмовляються співпрацювати з окупантами

Більшість робітників Запорізької атомної електростанції відмовляються співпрацювати з російськими окупантами, тому РФ звозить на станцію робітників «Росатому». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти до кінця місяця планують сформувати новий штатний розпис станції. Водночас за планом росіян, усі робітники станції, що не погоджуються співпрацювати з ними, мають залишити місто.

До кінця вересня станцію планують відключити від української енергомережі.

Зауважимо, що така ситуація в окупантів й в інших галузях. Так, не йдуть на співпрацю й не оформлюють нові трудові договори працівники ДСНС. Захоплену залізницю обслуговують працівники Кримського залізниці, адже більшість місцевих відмовились.

Для забезпечення житлом переселених осіб росіяни проводять інвентаризацію житла в окупованих містах із подальшим розселенням у квартири тих, хто лишив місто. Щоб мотивувати росіян на переїзд на окуповану Україну, переселенці отримують премію 8,5 тис. рублів.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня.

Загарбницька армія перетворила окуповану Запорізьку атомну електростанцію на військову базу.

Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

Відомо, що Росія готується до перенаправлення електроенергії, що виробляється на Запорізькій АЕС, в російську енергосистему.

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