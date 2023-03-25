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Загроза атак висока: скільки ракетоносіїв тримає РФ у Чорному морі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза атак висока: скільки ракетоносіїв тримає РФ у Чорному морі
Надводні ракетоносії заведено в пункти базування
фото з відкритих джерел

Росія може вдарити по Україні «Калібрами»

Станом на ранок 25 березня корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшилося порівняно з минулим днем. Але загроза ракетних атак залишається високою. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Так, корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до десяти одиниць. Надводні ракетоносії заведено в пункти базування.

У морі перебуває два ворожих підводних ракетоносії, загальний залп «Калібрів» – до восьми.

«Загроза ракетних атак залишається на високому рівні», – попереджає ОК «Південь».

Днями американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська можуть змінити тактику завдання ракетних ударів по Україні, зосередившись на українських військових об'єктах. 

За оцінкою Головного управління розвідки, наразі у Росії залишилося лише 15% запасів високоточної зброї, що були до 24 лютого 2022 року, а крилатих ракет «Калібр», Х-101 та Х-555 менше 10% від загальних запасів.

Як повідомлялося, увечері 23 березня Росія завдала ракетного удару з винищувачів по Одеській області. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети класу «повітря-поверхня» Х-59.

Теги: Чорне море корабель ракета окупанти росія

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