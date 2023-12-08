РФ запустила крилаті ракети. Україною шириться повітряна тривога (мапа)

Окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

У п’ятницю, 8 грудня, близько 6:30 у ряді областей України оголошено повітряну тривогу.

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Сирени завили у Дніпропетровській, Полтавській області, Харківській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях.

О 6:46 тривога поширилася на Київ, Київську та Кіровоградську області.

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«Імовірні пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС… Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» – попередили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога поширилася на більшість областей України. Станом на 7:30 карта тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білгородської області РФ.

Російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах.