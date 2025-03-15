В Україні хмарно: прогноз погоди на 15 березня

В західних областях значний дощ, місцями з мокрим снігом, у північних, вдень і в центральних областях помірні дощі, на решті території без опадів

Сьогодні, 15 березня, в Україні очікується хмарна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В західних областях значний дощ, місцями з мокрим снігом, у північних, вдень і в центральних областях помірні дощі, на решті території без опадів. Температура в західних та північних областях вночі та вдень 5-10° тепла (на Рівненщині, Волині та Львівщині 2-7° тепла), на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°, на півдні та сході країни до 22°.

Прогноз погоди на 15 березня Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с.