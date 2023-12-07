Міноборони Британії показало відео із розбомбленої Авдіївки

У 2022 році Росія планувала захопити місто і весь Донбас лише за 10-14 днів

На кадрах видно наслідки російських обстрілів

Авдіївка, що на Донеччині поступово перетворюється на руїни. Через постійні обстріли росіян у місті практично не лишилося цілих будинків. У дворах величезні вирви через ворожі бомбардування. Міністерства оборони Великої Британії опублікувало відео із зруйнованого окупантами міста.

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На кадрах знято наслідки російських обстрілів.

Також на 53-секундному ролику демонструється підбита військова техніка військ РФ. Зокрема, показаний танк загарбників, що звалився з містка через водойму і який лежить на боці в яру.

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У Міноборони Британії зазначають, що внаслідок штурмових дій російських інтервентів у кампанії зі спробами захопити Авдіївку втрати окупаційного контингенту збільшилися майже вдвічі. «Це Авдіївка. У 2022 році Росія планувала захопити місто і весь Донбас лише за 10-14 днів. Натомість нещодавні напади призвели до збільшення втрат серед росіян на 90%», – підписано кадри.

Триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.