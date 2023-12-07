Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони Британії показало відео із розбомбленої Авдіївки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони Британії показало відео із розбомбленої Авдіївки
У 2022 році Росія планувала захопити місто і весь Донбас лише за 10-14 днів
фото скріншот відео

На кадрах видно наслідки російських обстрілів

Авдіївка, що на Донеччині поступово перетворюється на руїни. Через постійні обстріли росіян у місті практично не лишилося цілих будинків. У дворах величезні вирви через ворожі бомбардування. Міністерства оборони Великої Британії опублікувало відео із зруйнованого окупантами міста. 

На кадрах знято наслідки російських обстрілів.

Також на 53-секундному ролику демонструється підбита військова техніка військ РФ. Зокрема, показаний танк загарбників, що звалився з містка через водойму і який лежить на боці в яру.

У Міноборони Британії зазначають, що внаслідок штурмових дій російських інтервентів у кампанії зі спробами захопити Авдіївку втрати окупаційного контингенту збільшилися майже вдвічі. «Це Авдіївка. У 2022 році Росія планувала захопити місто і весь Донбас лише за 10-14 днів. Натомість нещодавні напади призвели до збільшення втрат серед росіян на 90%», – підписано кадри.

Триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Теги: відео Донбас Міноборони військова техніка бомбардування Авдіївка місто втрати руїни росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом
Крок ближче до Європи і на крок далі від Москви
22 листопада, 08:48
Зовсім нещодавно Кіссінджер давав Путіну свої поради
Кіссінджер показав Путіну шлях до політичного безсмертя
3 грудня, 10:31
Українські біженці в Британії можуть втратити дах над головою – ЗМІ
Українські біженці в Британії можуть втратити дах над головою – ЗМІ
21 листопада, 22:33
Дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула
У Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку (фото, відео)
26 листопада, 05:20
Рябікін заявив, що Китай якихось кроків для реалізації так званого «мирного плану» не здійснював
Посол Рябікін оцінив китайський «мирний план»
29 листопада, 09:25
Розміри та особливості будівель точно відповідають плануванню
З’явилися супутникові знімки заводу з виробництва іранських дронів у РФ
15 листопада, 18:44
Протистояння з Росією не закінчиться, стверджує полковник ЗСУ
Скільки триватиме війна в Україні: полковник ЗСУ зробив прогноз
11 листопада, 16:44
ЄС готує санкції проти сина Медведєва та родички Путіна – The Guardian
ЄС готує санкції проти сина Медведєва та родички Путіна – The Guardian
16 листопада, 10:58
Кремль планує «масштабно відзначити» річницю незаконного захоплення Криму
Кремль планує «масштабно відзначити» річницю незаконного захоплення Криму
22 листопада, 12:34

Події в Україні

Росіяни побудували таємну вертолітну базу в Криму (фото)
Росіяни побудували таємну вертолітну базу в Криму (фото)
РФ нарощує мінно-вибухові загородження вздовж кордону України – Генштаб
РФ нарощує мінно-вибухові загородження вздовж кордону України – Генштаб
Міноборони Британії показало відео із розбомбленої Авдіївки
Міноборони Британії показало відео із розбомбленої Авдіївки
Переносьте прання на нічні години: зверення уряду через дефіцит електроенергії
Переносьте прання на нічні години: зверення уряду через дефіцит електроенергії
Окупанти заборонили УГКЦ на частині Запорізької області
Окупанти заборонили УГКЦ на частині Запорізької області
Скільки цивільних перебуває в російському полоні: Лубінець назвав шокуючі цифри
Скільки цивільних перебуває в російському полоні: Лубінець назвав шокуючі цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
22K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
12K
Українці сперечаються через памʼятник Герою Мацієвському в Києві
11K
Убивство ексдепутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
8502
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України
8480
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка

Новини

Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Сьогодні, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Сьогодні, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua