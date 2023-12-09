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Ситуація в Авдіївці: яка найбільша проблема в місті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в Авдіївці: яка найбільша проблема в місті
Станом на ранок 9 грудня в Авдіївці залишаються 1253 цивільні
фото: Andre Luis Alves/AA

В Авдіївці вже наявний дефіцит питної води

В Авдіївці, попри запеклі бої, залишається понад 1200 цивільних. Логістика залишається  найбільшою проблемою для міста. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

Посадовець розповів, що станом на ранок 9 грудня в Авдіївці залишаються 1253 цивільні особи. Після загострення бойових дій місцеві жителі стали активно виїжджати. Однак зараз евакуація знову сповільнилася, зокрема і через безпекову ситуацію.

«Багато відповідей люди говорять, коли відмовляються їхати. Одна з таких причин – безпека по дорозі. Люди все бачать і чують... Є такі, які відверто не хочуть виїжджати, є і «ждуни», але їх небагато», – зауважив Барабаш.

Очільник Авдіївки назвав логістику найбільшою проблемою для міста. Наразі їжа та інші необхідні речі сюди завозять однією трасою, що дуже небезпечно. За словами Барабаша, запас їжі в Авдіївці є, але з питною водою наявні проблеми.

Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки 8 грудня та мали успіх. 

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 9 грудня повідомляється, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

До слова, на Авдіївському напрямку російські загарбники зосередили приблизно 40 тис. особового складу, щодня ЗСУ ліквідовують 300-400 окупантів. 

Теги: Авдіївка фронт окупанти

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