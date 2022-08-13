Захисники на Сході збили російський штурмовик Су-25 (фото)

Військові показали, що залишилося від техніки загарбників

У небі було знищено літак та чотири безпілотники

Захисники східних рубежів України 12 серпня збили кілька повітряних цілей російських окупантів. Зокрема, в небі було знищено ворожий штурмовик Су-25 і чотири безпілотники. Ударів завдавали бійці протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє у Facebook угруповання Об'єднаних сил.

«За минулу добу на сході України знищили чотири БПЛА типу «Орлан-10», із них один – уночі, а також штурмовик Су-25», – ідеться в пості.

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Військові також показали фото того, що залишилося від техніки загарбників, – розбитих БПЛА або ж їхніх обгорілих частин.

Окрім цього, захисники продемонстрували й зафіксовані на камеру моменти ударів по ворожій техніці.

Нагадаємо, авіація ЗСУ за день завдала п'ять ударів по опорних пунктах і скупченню озброєння і техніки російських військ у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.