Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Захисники знищили російський літак Су-35 (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Захисники знищили російський літак Су-35 (оновлено)
Російський винищувач Су-35
фото: Об'єднана авіабудівна корпорація (ілюстративне)

Плетенчук: «Видовище зі збитим аналоговнєтним Су-35 було неймовірним»

Українські сили протиповітряної оборони пізно ввечері 21 травня ліквідували російський літак Су-35. Про це повідомив начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у Facebook. 

«Видовище зі збитим аналоговнєтним Су-35 було неймовірним. ППО – Сила! Вечір став цікавішим», – написав він.

Захисники знищили російський літак Су-35 (оновлено) фото 1
скриншот: Facebook / Дмитро Плетенчук

Оновлено 

Пізніше Плетенчук видалив пост про збиття російського літака. Наразі командування Повітряних сил ЗСУ офіційно не підтвердило збиття ворожого винищувача.

Напередодні мережею поширилась інформація, що над Чорним морем неподалік Залізничного Порту збито російський винищувач Су-35, який мав намір запускати бомби в бік Херсонщини.

Нагадаємо, завершилася 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.

Теги: літак ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисники завдали потужних ударів по ворогу
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Пожежі присвоєно найвищий ранг складності
Пожежа на російській нафтобазі біля Кримського мосту: окупанти вигадали пояснення (відео)
3 травня, 09:14
Ворог бив по житлових будинках
Окупанти накрили масованим вогнем Запорізьку область: фото наслідків
6 травня, 09:03

Події в Україні

Атака безпілотника на Одещину: ЗСУ повідомили подробиці
Атака безпілотника на Одещину: ЗСУ повідомили подробиці
В окупованому Сімферополі зникло світло: що сталося
В окупованому Сімферополі зникло світло: що сталося
Захисники знищили російський літак Су-35 (оновлено)
Захисники знищили російський літак Су-35 (оновлено)
«Розтрощений, але нескорений». Українські військові показали фото й відео з Бахмута
«Розтрощений, але нескорений». Українські військові показали фото й відео з Бахмута
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух
Балансувала на двометровій висоті: у Луцьку жінка прогулювалася електричними дротами
Балансувала на двометровій висоті: у Луцьку жінка прогулювалася електричними дротами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
42K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
25K
Путін оголосив про повне знищення Бахмута. Обіцяє всім нагороди
23K
Заява Пригожина про взяття Бахмута: ISW оцінив ситуацію
5893
Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті
5291
Зеленський заявив про втрату Бахмута: Никифоров спростував повідомлення ЗМІ (оновлено)

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту