Захисники знищили російський літак Су-35 (оновлено)

Плетенчук: «Видовище зі збитим аналоговнєтним Су-35 було неймовірним»

Українські сили протиповітряної оборони пізно ввечері 21 травня ліквідували російський літак Су-35. Про це повідомив начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у Facebook.

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«Видовище зі збитим аналоговнєтним Су-35 було неймовірним. ППО – Сила! Вечір став цікавішим», – написав він.

скриншот: Facebook / Дмитро Плетенчук

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Пізніше Плетенчук видалив пост про збиття російського літака. Наразі командування Повітряних сил ЗСУ офіційно не підтвердило збиття ворожого винищувача.

Напередодні мережею поширилась інформація, що над Чорним морем неподалік Залізничного Порту збито російський винищувач Су-35, який мав намір запускати бомби в бік Херсонщини.

Нагадаємо, завершилася 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.