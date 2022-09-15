ЗСУ знищили базу рашистів у Новій Каховці (фото)

Українські воїни вдарили по окупантах на Херсонщині

Втрати рашистів внаслідок удару по Новій Каховці дорозвідуються

Українські захисники знищили ще одну базу ворога на окупованій частині Херсонщини. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Цього разу прилетіло у Нову Каховку. Втрати рашистів дорозвідуються.

Українські воїни вдарили по окупантах на Херсонщині фото з соцмереж

Українські воїни вдарили по окупантах на Херсонщині фото з соцмереж

Українські воїни вдарили по окупантах на Херсонщині фото з соцмереж

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи. Telegram-канали повідомляють про ймовірний удар по базі окупантів.

Нагадаємо, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.