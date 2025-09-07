«Законна військова ціль». Експерт пояснив, як Україна має запобігти спробам росіян запустити ЗАЕС

Володимир Омельченко: «Ми не можемо допустити заживлення Запорізької АЕС з російської території»

Україна може заблокувати можливий запуск росіянами Запорізької атомної електростанції. Аби запобігти цьому, наша країна має право вдатися як до юридичних, так і до фізичних методів. Навіть, умовно кажучи, підривати дронами лінії електропередач. Це є абсолютно законна військова ціль. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Ми не можемо допустити заживлення станції з російської території. Якщо це станеться, ми її втратимо назавжди плюс створяться величезні ризики безпеки для всієї країни», – пояснив Володимир Омельченко.

За словами експерта, якщо росіяни домовляться про запуск ЗАЕС із МАГАТЕ, то таке рішення буде незаконним із точки зору міжнародного права.

«І якщо там навіть будуть американці залучені, то чому це нас зупинить від ударів по ЛЕП? Били і будемо бити. До того ж, я не вірю, що американці такі дурні, щоб спільно з Росією, окупантами і терористами, управляти цією станцію без дозволу її законного власника. Це абсолютний абсурд. Думаю, вони ще при здоровому глузді й на це ніколи не підуть», – каже Омельченко.

Так, росіяни збудували значну частину ЛЕП, збудували плавучі насосні станції – тобто просування у них є. Вони цим займалися, бо були впевнені, що разом зі Штатами дотиснуть Україну. Але так не вийшло. І ця ситуація вперлась саме в позицію України, пояснює експерт.

«Зараз у росіян немає іншого виходу, окрім як займатися різними маніпуляціями, страшилками, інформаційними вкидами. Треба ж врахувати, що станція, поки вона не працює, приносить «Росатому» (корпорація не перебуває під міжнародними санкціями – «Главком») щорічно величезні збитки. Вони вимірюються в мільярдах доларів. «Росатом» уже відмовляється від інших проєктів, тому що не має коштів. Зокрема, й через те, що величезні гроші йдуть на утримання ЗАЕС, від якої їм нема нічого, крім збитків. Там же десь три-чотири тисячі людей працює, які постійно контролюють ситуацію, всі процеси на станції», – додає Володимир Омельченко.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС, яка зараз в окупації.

Нагадаємо, МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра.

