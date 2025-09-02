Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фіцо під час розмови з Путіним порівняв Євросоюз із «жабою» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо під час розмови з Путіним порівняв Євросоюз із «жабою» (відео)
Фіцо планує зустрітися із Зеленським 5 вересня
фото: скриншот з відео

Фіцо поскаржився Путіну на удари по нафтопроводу «Дружба»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні заявив, що «Євросоюз нагадує жабу, яка сидить на дні колодязя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«ЄС схожий на жабу, що сидить на дні колодязя, яка не бачить, що знаходиться нагорі, але світ зовсім інший», – сказав політик.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також Фіцо під час переговорів з Путіним розповів, що обговорить на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю неприпустимість атак на енергоінфраструктуру.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Я буду дуже серйозно порушувати це питання. Тому що неможливо, щоб здійснювалися такі атаки на дуже важливу для нас інфраструктуру», – зазначив Фіцо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу «Дружба». Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ.

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Вже 19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії.

Теги: путін Володимир Зеленський Європейський союз Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вдень 30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія
Ідеологічна війна Кремля: чому вбили Андрія Парубія
31 серпня, 16:11
ЄС продовжує працювати з США над остаточним формулюванням спільної декларації щодо двосторонньої торгівлі
Євросоюз відкладає контрзаходи на випадок торговельної війни зі США
4 серпня, 19:06
Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч російської та американської сторін
Трамп анонсував зустріч з росіянами
6 серпня, 00:18
Коваленко розповів, навіщо Путін задумався про припинення вогню у повітрі
Глава ЦПД пояснив, навіщо Росії потрібне повітряне перемир'я
6 серпня, 13:46
Трамп розглядає зустріч як ознайомчу розмову без конкретних домовленостей
CNN розкрив подробиці місця зустрічі Трампа та Путіна
13 серпня, 04:10
Меланія Трамп закликала Путіна повернути дітям, постраждалим від війни, сміх і захистити їхню невинність
Fox News опублікував лист, який Меланія Трамп передала Путіну
17 серпня, 00:26
Підписаний закон набере чинності через місяць після опублікування
Зеленський підписав закон про відпустки для військових
21 серпня, 20:00
Захисникам було надано найвище державне звання
Президент підписав вісім указів про присвоєння звання Героя України
24 серпня, 10:54
У законодавстві вперше офіційно закріплюється термін «рашизм»
«Рашизм» офіційно визнано ідеологією: Зеленський підписав закон
29 серпня, 20:11

Політика

Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців
Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців
Військовий парад у Пекіні: Китай заявляє про свої амбіції
Військовий парад у Пекіні: Китай заявляє про свої амбіції
Фіцо під час розмови з Путіним порівняв Євросоюз із «жабою» (відео)
Фіцо під час розмови з Путіним порівняв Євросоюз із «жабою» (відео)
Китай запроваджує безвіз для росіян
Китай запроваджує безвіз для росіян
Екссуддя, який «погорів» на хабарі, втік до ЗСУ і може уникнути покарання
Екссуддя, який «погорів» на хабарі, втік до ЗСУ і може уникнути покарання
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
16K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
11K
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
4685
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4316
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua