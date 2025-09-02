Фіцо під час розмови з Путіним порівняв Євросоюз із «жабою» (відео)

Фіцо поскаржився Путіну на удари по нафтопроводу «Дружба»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні заявив, що «Євросоюз нагадує жабу, яка сидить на дні колодязя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«ЄС схожий на жабу, що сидить на дні колодязя, яка не бачить, що знаходиться нагорі, але світ зовсім інший», – сказав політик.

Також Фіцо під час переговорів з Путіним розповів, що обговорить на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю неприпустимість атак на енергоінфраструктуру.

«Я буду дуже серйозно порушувати це питання. Тому що неможливо, щоб здійснювалися такі атаки на дуже важливу для нас інфраструктуру», – зазначив Фіцо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу «Дружба». Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ.

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Вже 19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії.