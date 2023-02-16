Залишилося 30 хвилин: умовно «безпечний» астероїд пролітає поруч із Землею

О 02:46 за Києвом небесне тіло буде найближче до нашої планети

Астероїд 2005 YY128 рухається в космосі зі швидкістю 88 740 км/год або 24,65 км/с. Вчені давно його помітили, але одразу зрозуміли, що він не є загрозою для землян, повідомляє портал earthsky.org.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це найбільше наближення цього астероїда до Землі за понад 400 років. А астероїд середнього розміру, шириною близько 1 км, має безпечно пролетіти повз нашу планету», – йдеться у повідомленні.

Про назву 2005 YY128. 2005 рік вказує на рік відкриття. Астрономи з обсерваторії Кітт-Пік у Тусоні, штат Арізона (США), виявили астероїд 2005 YY128 30 грудня 2005 року. Тому орбіта цього астероїда відстежувалась роками, і вона добре відома.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На основі досліджень його руху астероїду в космосі астрономи визначили, що він безпечно пройде повз південний полюс нашої планети на відстані приблизно в 12 разів більше за відстань до Місяця.

То в чому небезпека?

Астрономи класифікують астероїди як потенційно небезпечні , якщо їх орбіти та яскравість (яскравість астероїда вказує на його розмір) відповідають певним параметрам. Тож те , що астероїд є потенційно небезпечним, не означає, що зараз він є справжньою небезпекою для Землі.

Натомість потенційно небезпечні астероїди (PHA) включають всі астероїди, орбіти яких часом несуть їх у межах 0,05 астрономічних одиниць (0,05 відстані Земля-Сонце) або менше від Землі. Це 4 600 000 миль (7 402 982 км, або приблизно у 18 разів більше відстані до Місяця). Вони також повинні мати принаймні таку яскравість – абсолютну величину 22 або більше – щоб вважатися PHA.

З діаметром від 1903 футів (580 метрів) до 4265 футів (1,3 км) космічний камінь 2005 YY128 отримав класифікацію потенційно небезпечного астероїда.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що це означає для нас? Головним чином його середній розмір і відносна близькість роблять його достатньо яскравим, щоб його могли помітити спостерігачі з 8-дюймовим або більшим телескопом. А ентузіасти неба з прицілами, оснащеними камерами, змогли зафіксувати астероїд навіть у менші телескопи.