Залишилося 30 хвилин: умовно «безпечний» астероїд пролітає поруч із Землею
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Астероїд 2005 YY128 рухається в космосі зі швидкістю 88 740 км/год або 24,65 км/с. Вчені давно його помітили, але одразу зрозуміли, що він не є загрозою для землян, повідомляє портал earthsky.org.
«Це найбільше наближення цього астероїда до Землі за понад 400 років. А астероїд середнього розміру, шириною близько 1 км, має безпечно пролетіти повз нашу планету», – йдеться у повідомленні.
Про назву 2005 YY128. 2005 рік вказує на рік відкриття. Астрономи з обсерваторії Кітт-Пік у Тусоні, штат Арізона (США), виявили астероїд 2005 YY128 30 грудня 2005 року. Тому орбіта цього астероїда відстежувалась роками, і вона добре відома.
На основі досліджень його руху астероїду в космосі астрономи визначили, що він безпечно пройде повз південний полюс нашої планети на відстані приблизно в 12 разів більше за відстань до Місяця.
То в чому небезпека?
Астрономи класифікують астероїди як потенційно небезпечні , якщо їх орбіти та яскравість (яскравість астероїда вказує на його розмір) відповідають певним параметрам. Тож те , що астероїд є потенційно небезпечним, не означає, що зараз він є справжньою небезпекою для Землі.
Натомість потенційно небезпечні астероїди (PHA) включають всі астероїди, орбіти яких часом несуть їх у межах 0,05 астрономічних одиниць (0,05 відстані Земля-Сонце) або менше від Землі. Це 4 600 000 миль (7 402 982 км, або приблизно у 18 разів більше відстані до Місяця). Вони також повинні мати принаймні таку яскравість – абсолютну величину 22 або більше – щоб вважатися PHA.
З діаметром від 1903 футів (580 метрів) до 4265 футів (1,3 км) космічний камінь 2005 YY128 отримав класифікацію потенційно небезпечного астероїда.
Що це означає для нас? Головним чином його середній розмір і відносна близькість роблять його достатньо яскравим, щоб його могли помітити спостерігачі з 8-дюймовим або більшим телескопом. А ентузіасти неба з прицілами, оснащеними камерами, змогли зафіксувати астероїд навіть у менші телескопи.
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