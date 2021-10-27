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    Залізнична аварія у Житомирській області: список поїздів, які затримуються

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    На залізниці в Житомирській області з рейок зійшли 10 вагонів вантажного поїзда - Залізнична аварія у Житомирській області: список поїздів, які затримуються
    На залізниці в Житомирській області з рейок зійшли 10 вагонів вантажного поїзда
    фото: Нацполіція

    Деякі потяги затримуються до чотирьох годин

    Через сходження вагонів у Житомирській області затримується низка пасажирських поїздів. В окремих випадках затримка може становити до чотирьох годин, повідомляє Telegram «Укрзалізниці».

    Повідомляється, що в результаті сходу вантажних вагонів з рейок поїзди йдуть за зміненим маршрутом. Поїзди далекого сполучення, які слідували в напрямку Козятина і назад, курсуватимуть через Фастів – Житомир – Бердичів.

    Поїзди Інтерсіті+ №716 Перемишль – Київ та №29/30 Київ – Ужгород поїдуть через Коростень та Шепетівку.

    Список поїздів, які йдуть із затримкою:

    • №134/133 Рахів - Миколаїв
    • №772/771 Хмельницький - Київ
    • №88/87 Ковель - Новоолексіївка
    • №138/137 Хмельницький - Лисичанськ
    • №769/770 Київ - Кам'янець-Подільський
    • №357/758 Київ - Рахів
    • №867/868 Київ - Гречани
    • №13/113 - 14/114 Київ - Солотвино, Чоп
    • №145/146 Київ - Ізмаїл
    • №29/30 Київ - Ужгород
    • №81/82 Київ - Ужгород
    • №49/50 Київ - Трускавець
    • №105/106 Київ - Одеса
    • №41/42 Трускавець - Дніпро
    • №42/41 Дніпро - Трускавець
    • №130/150 - 129/149 Кременчук, Полтава - Івано-Франківськ, Ворохта
    • №22/21 Трускавець - Харків
    • №3/4 Ужгород - Запоріжжя
    • №110/109 Львів - Херсон
    • №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський

    Залізнична аварія сталась біля селища Чорнорудка в Житомирській області, де з рейок зійшли вантажні вагони.

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    Залізнична аварія у Житомирській області: список поїздів, які затримуються
    Залізнична аварія у Житомирській області: список поїздів, які затримуються
    Залізнична аварія у Житомирській області: список поїздів, які затримуються


    Пресслужба ГУНП у Житомирській області уточнює, що з рейок зійшло 11 вагонів.


    Зазначається, що в аварії ніхто з людей не постраждав.

    Теги: Укрзалізниця потяг залізниця аварія Житомирщина транспорт
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    Залізнична аварія у Житомирській області: список поїздів, які затримуються