Залізнична аварія у Житомирській області: список поїздів, які затримуються

На залізниці в Житомирській області з рейок зійшли 10 вагонів вантажного поїзда

Деякі потяги затримуються до чотирьох годин

Через сходження вагонів у Житомирській області затримується низка пасажирських поїздів. В окремих випадках затримка може становити до чотирьох годин, повідомляє Telegram «Укрзалізниці».

Повідомляється, що в результаті сходу вантажних вагонів з рейок поїзди йдуть за зміненим маршрутом. Поїзди далекого сполучення, які слідували в напрямку Козятина і назад, курсуватимуть через Фастів – Житомир – Бердичів.

Поїзди Інтерсіті+ №716 Перемишль – Київ та №29/30 Київ – Ужгород поїдуть через Коростень та Шепетівку.

Список поїздів, які йдуть із затримкою:

№134/133 Рахів - Миколаїв

№772/771 Хмельницький - Київ

№88/87 Ковель - Новоолексіївка

№138/137 Хмельницький - Лисичанськ

№769/770 Київ - Кам'янець-Подільський

№357/758 Київ - Рахів

№867/868 Київ - Гречани

№13/113 - 14/114 Київ - Солотвино, Чоп

№145/146 Київ - Ізмаїл

№29/30 Київ - Ужгород

№81/82 Київ - Ужгород

№49/50 Київ - Трускавець

№105/106 Київ - Одеса

№41/42 Трускавець - Дніпро

№42/41 Дніпро - Трускавець

№130/150 - 129/149 Кременчук, Полтава - Івано-Франківськ, Ворохта

№22/21 Трускавець - Харків

№3/4 Ужгород - Запоріжжя

№110/109 Львів - Херсон

№139/140 Київ - Кам'янець-Подільський

Залізнична аварія сталась біля селища Чорнорудка в Житомирській області, де з рейок зійшли вантажні вагони.





Пресслужба ГУНП у Житомирській області уточнює, що з рейок зійшло 11 вагонів.





Зазначається, що в аварії ніхто з людей не постраждав.