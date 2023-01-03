Залужний назвав найскладніший напрямок фронту

Українським воїнам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії

Ворог фактично по своїх трупах намагається просуватися вперед на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ

У напрямку Лисичанська, а також на рубежі Сватове-Кремінна ведуться важкі бої. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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«Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ», – йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку українським воїнам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії.

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«Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь повністю контрольована», – додав Залужний.

Зазначається, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони-камікадзе типу Shahed-136.

Нагадаємо, триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.