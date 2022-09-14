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Пропагандист РФ прозрів і прокоментував розгром на Харківщині (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Пропагандист РФ прозрів і прокоментував розгром на Харківщині (відео)
«Не сможем победить Украину»
скріншот із відео

Люди, які казали Путіну, що українці здадуться, серйозно помилилися 

Після перемог ЗСУ на Харківщині у країні-терористці РФ почали лунати заяви про потребу в перемовинах. Адже перемогти у цій війні окупанти вже не сподіваються. У ефірі на російському телебаченні політик, ексдепутат Держдуми Борис Надєждін визнав, що армія РФ не може здолати український опір. Надєждін також  сказав, що люди, які казали Путіну, що Росія легко переможе Україну та про те, що агресора радісно зустріне український народ, помилилися і всіх обдурили.

«Підставили всіх нас дуже сильно. Хтось приходив (до Путіна – ред.), казав, що українці здадуться, розбіжаться, всі в Росію попросяться», – сказав він.

За словами Надєждіна, Росія не може перемогти Україну тими ресурсами, які у неї є. Тож буцімто треба розпочинати перемовини.  

Нагадаємо, тим часом депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора.

Також розвідка назвала головні проблеми військових РФ.

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Теги: росія окупанти армія українці відео

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