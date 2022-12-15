Залужний поділився з Міллі головним висновком війни з Росією

Залужний: «Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу ЗСУ»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 15 грудня, провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Про це Залужний написав у Телеграм.

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«Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії. Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією – з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця. Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України», - розповів Залужний.

Раніше Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів, аби знову піти на Київ.

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