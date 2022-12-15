Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний поділився з Міллі головним висновком війни з Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний поділився з Міллі головним висновком війни з Росією
фото з відкритих джерел

Залужний: «Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу ЗСУ»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 15 грудня, провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Про це Залужний написав у Телеграм.

«Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії. Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією – з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця. Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України», - розповів Залужний.

Раніше  Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів, аби знову піти на Київ.

Триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення. 
Читайте також: До чого готуватися українцям? Десять головних заяв Залужного 
Теги: росіяни Валерій Залужний озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Командир часів Петра І» 
Залужний охарактеризував Суровікіна цікавими зворотами
Сьогодні, 16:04
Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого
Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого
Сьогодні, 15:30
Військові обмінялися оцінками стратегічної ситуації
Залужний провів перемовини з керівником сил НАТО в Європі Каволі: деталі
Вчора, 20:20

Політика

Кулеба розповів, що спровокувало Росію на повномасштабне вторгнення
Кулеба розповів, що спровокувало Росію на повномасштабне вторгнення
Залужний поділився з Міллі головним висновком війни з Росією
Залужний поділився з Міллі головним висновком війни з Росією
Зеленський розповів, чим має завершитися війна
Зеленський розповів, чим має завершитися війна
САП займеться статками нардепки Королевської: деталі
САП займеться статками нардепки Королевської: деталі
Приховав квартиру за 1,9 млн грн.: народний депутат отримав підозру
Приховав квартиру за 1,9 млн грн.: народний депутат отримав підозру
Банкова відреагувала на легалізацію РФ воєнних злочинів в Україні
Банкова відреагувала на легалізацію РФ воєнних злочинів в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вибухів (відео)
13K
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
11K
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
9519
У Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot
7724
У Східному Сибіру вибухнув найбільший нафтопереробний завод (відео)

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Вчора, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Вчора, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Вчора, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Вчора, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту