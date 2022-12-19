Монастирський відвідає Польщу через вибух подарунка з України

У Польщі виключають звільнення генерала Шимчика, аби припинити спекуляції цією темою у ЗМІ

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський найближчим часом відвідає Польщу через вибух подарунка в місцевій поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter.

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«У зв’язку із ситуацією щодо українського подарунка для генерала Я. Шимчика, голова МВС України Д. Монастирський висловив готовність приїхати до Польщі та зустрітися зі мною. Зустріч відбудеться найближчим часом», – йдеться в дописі.

Камінський додав, що виключає звільнення Шимчика, аби припинити спекуляції цією темою в польських ЗМІ.

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Нагадаємо, у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один з керівників українських служб. Подія сталася 15 грудня. Легкі травми, які не потребують госпіталізації, отримав співробітник Головного управління поліції.

Раніше повідомлялося, що у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, яка має на меті спровокувати небажання поляків допомагати Україні. Пропагандистський меседж зосереджений на просуванні тези про те, що українці становлять загрозу для польського суспільства.