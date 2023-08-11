Запоріжжя: у готелі, який обстріляла Росія, працював дитячий табір

Табір зачинився за годину до атаки окупантів

У готелі Reikartz в Запоріжжі, який учора обстріляла Росія, працював дитячий табір. Він приймав дітей віком від 6 до 13 років та функціонував щоденно до 18:00. Про це повідомило Міністерство оборони України на своїй сторінці у Twitter.

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Табір зачинили всього лише годину: о 19:00 російська ракета здійснила удар по будівлі готелю, де діти проводили час.

«Лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських вбивць», – заявили в Міноборони.

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Нагадаємо, що 9 серпня окупанти двічі обстріляли Запоріжжя. Унаслідок ракетних ударів постраждали 16 мирних жителів, у тому числі чотири дитини. Серед постраждалих є трирічна дівчинка та 14-річний хлопчик. Окрім цього, окупанти влучили в торговельні заклади та храм у місті.

10 серпня окупанти поцілили в готель у центрі міста. Внаслідок удару відомо про загибель 66-річної жінки, у спину якої потрапив уламок.

До слова, триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.