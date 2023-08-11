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Наслідки ракетного удару по Запоріжжю і пожежа під Москвою: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю і пожежа під Москвою: головне за ніч
Пожежа в Одинцово
фото: скриншот відео

У Підмосков'ї горів склад на площі щонайменше дві тисячі квадратних кілометрів

Через російський обстріл Запоріжжя, здійснений росіянами вчора ввечері, постраждали вже 16 мирних жителів, серед яких є діти. Тим часом під Москвою яскраво горів склад, площа пожежі щонаймеше дві тисячі квадратних метрів. Також стало відомо, що американський президент Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим партнерам. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 11 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю

Через російський обстріл Запоріжжя, здійснений росіянами сьогодні ввечері, постраждали вже 16 мирних жителів, у тому числі чотири дитини. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Як уточнив секретар міської ради Анатолій Куртєв, серед постраждалих є трирічна дівчинка та 14-річний хлопчик. Крім того, відомо про одного загиблого.

Російські загарбники вдарили ракетою «Іскандер» по запорізькому готелю Reikartz, у якому часто зупинялися співробітники ООН. 

Пожежа на складі в Підмосков’ї

Цієї ночі в місті Одинцово Московської області РФ спалахнула сильна пожежа на складі. Площа займання становить дві тисячі квадратних метрів. Про це повідомили російські Telegram-канали.

За попередніми даними пабліків, горів склад на Зеленій вулиці. Місцеві мешканці чули звуки, схожі на вибухи. Заграву від вогню та дим було видно за кілька кілометрів.

Байден попросив у Конгресу додаткове фінансування для України

Американський президент Джо Байден 10 серпня звернувся до Конгресу США з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим партнерам, на яких вплинула війна Росії проти України. Про це повідомляє The New York Times.

У запиті Байдена йдеться про 13,1 млрд доларів для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону. 

Лісова пожежа на Гаваях забрала життя пів сотні людей

Лісові пожежі на острові Мауї забрали життя вже щонайменше 53 людей і перетворили курортне містечко Лахайна на тліючі руїни. Про це інформує Reuters.

За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, приблизно 1000 будівель були пошкоджені або зруйновані, а на відбудову знадобиться багато років.

ЗСУ оцінили можливість висадки десанту РФ на одеському узбережжі

Росія зараз не може висадити свій десант на одеському узбережжі, адже українські військові тримають акваторію під вогневим контролем. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, чисельність десантних кораблів окупантів у Чорному морі зменшується. Деякі з них зараз ремонтуються, «Оленегорский горняк» пошкоджено, а ще один корабель затоплений у порту Бердянська.

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Теги: Запоріжжя пожежа росія Джозеф Байден Одещина

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