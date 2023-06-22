Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та державний секретар США Ентоні Блінкен
фото: Денис Шмигаль

Політики обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови України після війни

22 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, політики обговорили швидку відбудову України та страхування воєнно-політичних ризиків. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На зустрічі, що пройшла на полях Конференції відновлення України у Лондоні, прем'єр подякував США за потужну всебічну підтримку. Зокрема, за зброю та виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів.

«Обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови. Акцентували увагу на гуманітарному розмінуванні, де США можуть допомогти технікою і підготовкою фахівців», – розповів Шмигаль.

Зустріч Дениса Шмигаля та Ентоні Блінкена
Зустріч Дениса Шмигаля та Ентоні Блінкена
фото: Денис Шмигаль

Окрім того, прем'єр України наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. За його словами, це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість нашої держави. Він також підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості.

«Вдячний Ентоні Блінкену за увагу до проблем відбудови. Знаємо, що Сполучені Штати будуть підтримували Україну стільки, скільки потрібно», – наголосив Шмигаль.

Зазначимо, що 21 червня в Лондоні стартувала конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового рефомування й модернізації. 

Нагадаємо, що США виділять $1,3 млрд фінансової допомоги Україні.

Теги: Денис Шмигаль Ентоні Блінкен Україна США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блінкен пообіцяв Україні новий значний пакет політичної та практичної допомоги
Білий дім назвав фактор, що змусить Путіна піти на переговори
13 червня, 06:15
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США поїде в Китай: стало відомо, чому візит відкладали
9 червня, 23:51
Росія будуватиме в Угорщині два нові ядерні реактори
Будівництва ядерних реакторів РФ в Угорщині: Україна направила ноту Єврокомісії
8 червня, 17:29
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Блінкен має намір відвідати Китай найближчим часом
7 червня, 02:39
За словами прем'єра, будівництво нових водогонів необхідно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою
Підрив ГЕС: Шмигаль оголосив про початок будівництва нових водопроводів
6 червня, 21:42
Ткаченка призначили міністром культури 4 червня 2020 року
Петиція про звільнення очільника Мінкульту набрала необхідну кількість голосів
2 червня, 12:56
Працівники Національного атикорупційного бюро прийшли з обшуками до керівництва Укрзалізниці
Рада зменшила вік призовників, НАБУ обшукало кабінет очільника «Укрзалізниці». Головне за 30 травня
30 травня, 21:03
Уряд допоможе регіонам і громадам, які особливо постраждали від війни
Відновлення регіонів: Кабмін ухвалив важливе рішення щодо семи областей
23 травня, 18:32
на засіданні Антикризового енергетичного штабу було визначено, скільки в сховищах повинно бути газу
Кабмін визначив, який запас газу в сховищах має бути на початок опалювального сезону
22 травня, 22:55

Політика

Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Кремль цинічно відреагував
Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Кремль цинічно відреагував
Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили
Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої взаємодії з Китаєм
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої взаємодії з Китаєм
Кулеба провів зустріч з главою МЗС Туреччини: про що говорили
Кулеба провів зустріч з главою МЗС Туреччини: про що говорили
Глава МЗС Німеччини назвала ключову вимогу для вступу України в ЄС
Глава МЗС Німеччини назвала ключову вимогу для вступу України в ЄС
Президент України прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн
Президент України прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
17K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
15K
Відновлення Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план
12K
Зеленський відповів Путіну, який назвав його «ганьбою єврейського народу»
8516
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
6831
Одна з країн ЄС планує назавжди закрити небо: озвучено причину

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту