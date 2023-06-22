Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили

Політики обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови України після війни

22 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, політики обговорили швидку відбудову України та страхування воєнно-політичних ризиків. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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На зустрічі, що пройшла на полях Конференції відновлення України у Лондоні, прем'єр подякував США за потужну всебічну підтримку. Зокрема, за зброю та виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів.

«Обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови. Акцентували увагу на гуманітарному розмінуванні, де США можуть допомогти технікою і підготовкою фахівців», – розповів Шмигаль.

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Зустріч Дениса Шмигаля та Ентоні Блінкена фото: Денис Шмигаль

Окрім того, прем'єр України наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. За його словами, це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість нашої держави. Він також підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості.

«Вдячний Ентоні Блінкену за увагу до проблем відбудови. Знаємо, що Сполучені Штати будуть підтримували Україну стільки, скільки потрібно», – наголосив Шмигаль.

Зазначимо, що 21 червня в Лондоні стартувала конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового рефомування й модернізації.

Нагадаємо, що США виділять $1,3 млрд фінансової допомоги Україні.