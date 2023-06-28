Швейцарія заблокувала передачу Україні майже сотні танків

Ruag подала заявку на експорт для перепродажу 96 вживаних і недіючих танків Leopard 1 A5

Наразі танки знаходяться на зберіганні в Італії та потребуватимуть ремонту в Німеччині

Федеральна рада Швейцарії відхилила запит оборонної фірми Ruag щодо експорту 96 танків Leopard 1 A5, які призначалися для України. Причина – «не відповідає чинному законодавству». Про це передає CNN.

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Зазначається, що Ruag подала заявку на експорт для перепродажу 96 вживаних і недіючих танків Leopard 1 A5. Федеральна рада дійшла висновку, що продаж танків неможливий згідно з чинним законодавством.

«Зокрема, такий продаж суперечить закону про військову техніку та призведе до відмови Швейцарії від політики нейтралітету», – йдеться в заяві уряду.

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Наразі танки знаходяться на зберіганні в Італії та потребуватимуть ремонту в Німеччині перед реекспортом в Україну.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія зробила невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні.

До слова, у понеділок Угорщина заблокувала €500 млн військової допомоги Україні від ЄС.