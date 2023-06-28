Через блокування портів обсяги експорту української металопродукції до Азії впали у 10 разів – ЗМІ

«Якщо у першому кварталі 2022 року Україна постачала продукцію до 98 країн, то в четвертому – лише до 62»

Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту

З початком повномасштабного вторгнення РФ експорт металопродукції, який зазвичай сягав декількох десятків мільйонів тонн, впав – через зупинку та окупацію заводів, дефіцит електроенергії та оборотних коштів, падіння попиту й ускладнену логістику. Про це йдеться у дослідженні Форбс Україна.

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Однією з основних проблем української металургії стало блокування морських портів, яке призвело до значного здорожчання продукції та втрати ринків.

«Якщо у першому кварталі 2022 року Україна постачала продукцію до 98 країн, то в четвертому – лише до 62. Падіння обсягів зачепило всі регіони збуту металопродукції, від Європи до далекого Тихоокеанського регіону. А глибина падіння залежала від шляху, який має подолати вантаж, враховуючи логістичні складнощі. Тому присутність на віддалених напрямках зійшла майже нанівець», – пише Форбс Україна.

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За даними видання, експорт до Південно-Східної Азії та Океанії впав у 10 разів, а до Латинської Америки – у 8,5 рази. У понад шість разів скоротилося постачання до країн Африки на південь від Сахари.

«Експорт на Близький Схід та у Північну Африку скоротився у 3,5 рази на тлі заблокованого руху Чорним морем та відсутності серед постачальників маріупольських заводів. 79% торішнього обсягу в цей регіон відправлено у I кварталі», – вказує видання.

Українським компаніям згодом вдалося частково перелаштували експортні маршрути з портів Чорного моря до європейських, а завдяки призупиненню США дії імпортних мит, українські виробники трубної продукції наростили експорт безшовних труб у країну на 21% у річному порівнянні. Однак про відновлення обсягів експорту не йдеться до розблокування морських портів.

Нагадаємо, раніше НБУ попередив, що припинення роботи Зернової ініціативи та, як наслідок, повне блокування морських шляхів матиме негативні наслідки для українського експорту й може посилити тиск на курс гривні.

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Як відомо, нещодавно віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.