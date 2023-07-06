Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС спадає – Буданов

Запорізька АЕС окупована з березня 2022 року

Розвідці стало відомо про зменшення небезпеки на атомній станції

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується. Про це він сказав в інтерв’ю The Times.

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Головний розвідник відмовився обґрунтувати свій висновок, лише пояснив, що до цього призвели «певні публічні та непублічні дії в цій сфері».

«І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає», – сказав Буданов.

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Раніше повідомлялося, що фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та може вдатись до терористичних дій на території АЕС, щоб переломити хід війни на свою користь.

Також Збройні Сили України офіційно повідомляли про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто попередив президента Росії Володимира Путіна про неприпустимість використання ядерної зброї в Україні.