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Ексглава МЗС розкритикував конкурси на посади послів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ексглава МЗС розкритикував конкурси на посади послів
МЗС створило відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла
фото з відкритих джерел

«Вибір посла – штучна робота. Тобто ти маєш знати людей, коли обираєш достойного кандидата»

Конкурси на посади послів, які запровадило Міністерство закордонних справ, можуть призвести до розмивання відповідальності за результати призначення. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній міністр закордонних справ України (2010–2012) Костянтин Грищенко.

«Вибір посла – штучна робота. Тобто ти маєш знати людей, коли обираєш достойного кандидата. Перевага, на моє переконання, має надаватися тим, хто професійно зростав у рамках того ж МЗС, Адміністрації президента чи в міжнародному відділі апарату Верховної Ради», – сказав дипломат.

За словами Грищенка, відкритих конкурсів на посади послів не проводять ані в Штатах, ані у Франції чи більшості інших європейських держав.

«Якось обходяться без них (конкурсів, – ред). Хоча, звісно, є певні параметри відбору: гендерний баланс; пропорція професійних послів та тих, хто призначається політично; дипломат, що перебував у країні з легким кліматом, має поїхати за ротацією в країну зі складним кліматом і так далі», – пояснив ексміністр.

Нагадаємо, МЗС створило відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. 

За майже два місяці Міністерство закордонних справ заявило, що знайшло майже 30 «дуже сильних кандидатів» на посаду послів України. Близько сотні мотивованих і сильних кандидатів явно не дотягують до посади посла, але цілком можуть працювати на інших дипломатичних посадах. Їм обіцяють запропонувати на рівних умовах з іншими потенційними кандидатами взяти участь у відкритих конкурсах МЗС на посади за кордоном або в доборі на посади в Києві.

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Теги: міністр політика Україна робота

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